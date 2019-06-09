順Phone快遞：華為手機Facebook、IG都玩唔到？

美國封殺華為事件又有新消息，繼Google之後，路透社指Facebook公司將禁止華為手機預載旗下多款Apps，包括Facebook、Instagram及WhatsApp，不過禁令只限華為新推出的手機，而現有的華為手機亦仍然可以正常使用或更新上述Apps。



其實相比起作業系統上禁用Google服務，Facebook旗下Apps的禁令影響較小，因為Facebook、Instagram都可以直接於瀏覽器使用，Facebook、WhatsApp官方亦提供程式安裝檔供下載，華為粉絲都毋須太過擔心！



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