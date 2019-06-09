本日日本：《東京喰種》餐廳　嘗血與玫瑰

由窪田正孝主演的電影《東京喰種》，將於7月19日在日本推出續集《東京喰種 トーキョーグール 【S】》，這次將會加入松田翔太飾演的月山習及山本舞香飾演的霧嶋董香。

為了配作這部新作，東京銀座亦開設了一間期間限定的「喰種餐廳」，重現了新作中「喰種餐廳」的場景！為了凸顯血紅的效果，總不可能全場灑滿狗血吧！於是有關方面在場內布置了4萬支紅玫瑰，由地板到牆壁都盡是玫瑰！讓顧客猶如置身「血海」之中一樣！電影中出現過被玫瑰包圍的浴缸，在這裏亦會重現，還有由玫瑰製成的羽根狀赫子，《東京喰種》粉絲一定好有共鳴！



食物方面，這道「血與玫瑰之美食晚餐」出自山本英男之手，採用大量高檔美食，包括鵝肝、蘑菇等等，盡量希望把《東京喰種》的世界觀，有品味地展示出來！做戲做全套，戴着面具的服務員會為大家奉上美食，盛載葡萄酒的也不是一般的玻璃杯，而是令人聯想到飲血的容器，務求令大家更加入戲！



這家餐廳為期間限定，由7月5日至8月4日，地點仲要懶神秘不公開，只知道是銀座某處，而且要預訂，每位價錢1萬円！