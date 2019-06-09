【決性11點】厭倦的原因……

研究顯示人在熟睡中可以暫時忘掉煩惱，而妨礙你睡眠的聲音，正正象徵着你日常壓力的來源，當你在伴侶身邊沉睡時，最常讓你驚醒的聲音是甚麼？原來這正好反映你和他的關係中，讓你最難承受之處。



Q：你在沉睡時突然被某種聲音驚醒，你認為那會是甚麼聲音呢？



A.時鐘的聲音

B.電話的鈴聲

C.人的呼喚聲

D.鳥的鳴叫聲



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答案分析



A.付出不對等

報時的鐘聲代表了持續的付出，也代表你對這種付出有種持續至永遠的恐懼感。你感到彼此的付出不對等，開始厭倦這段關係，但又不知如何和對方分手，這正正讓你感到十分苦惱。



B.多疑不信任

伴侶多疑又佔有欲強的性格，是你在這段關係中覺得最難接受的一點，因為不放心，所以他時時刻刻都要你報告行蹤，當你外出時，會不停收到他的電話查問去向，讓你感到喘不過氣。



C.瑣事多摩擦

你和他在生活上有太多磨合不了的地方，無論是生活習慣還是價值觀都有太大落差，不斷的爭吵、妥協弄得你身心俱疲，一聽到對方的聲音已覺得厭煩，分手只是遲早的事。



D.價值觀不同

你和伴侶對管教孩子的理念完全不同，這正正是你兩最大的分歧。可能你們還沒有孩子，但當一談論到將來對孩子的教育，便會開始各執一詞，互不相讓，感情就在爭吵中慢慢磨蝕。