不屈不撓的男子，家駒生日快樂！

今天是本地樂隊Beyond的主音家駒57歲冥壽，是的，如果這位音樂全才仍在生的話，今天已經是名符其實的「黃伯」，「黃伯」是家駒的花名之一，點解？因為家駒向有「家駒口不停」的美譽，意謂他為人健談，而且是頂級健談，好像那些阿伯一開口就未能停嘴般，因而被尊稱「黃伯」。



關於Beyond的奮鬥故事，相信很多人都耳熟能詳，一個住在蘇屋邨(蘇屋邨都已經重建了)、喜歡音樂的男孩子，自學彈結他，期間又感染了弟弟喜歡音樂，而那位具結他天分的男子，彈彈吓便開始找志同道合的人夾Band，夾夾吓又開始參與一些「地下音樂會」或音樂比賽，漸漸Beyond這個名字在樂隊界也有一些名堂，而如果你是B迷的話，自然知道Beyond那個傳說中的自資明愛音樂會在1985年舉行了，當時的成員是家駒、家強、世榮和阿Paul，他們同時自資推出了音樂盒帶《再見理想》，本來這幾個人打算還了心願就解散樂隊，不過命運這回事真的好奇怪，偏偏這時候，有經理人簽下Beyond。



家駒曾經跟很多人夾Band，但命運是夾到後來再加入遠仔(劉志遠)、五個人的Beyond才正式推出第一張EP《永遠等待》。因為EP內有一首歌叫《Water Boy》，又因為當時流行日本文化，於是形象設計便為他們想到了穿短褲的形象，現在看當然不是一回事，不過1987年就惹來不少訕笑，再加上後來的《阿拉伯跳舞女郎》穿上阿拉伯裝束，好多人感到奇奇怪怪，可是叫得黃伯都不是一個隨隨便便的人，笑咪笑囉，家駒如常做好Leader的角色，一直沉住氣守着喜歡音樂的信念，到後來就是他創作出大家唱到今時今日、至少每年母親節都會聽到的《真的愛你》了。



無疑家駒早逝，的確教人唏噓，但他留下的音樂，甚至現在不少人拿來做hashtag的金句，都在在告訴大家他確是一個不屈不撓的男子，在所有人取笑Beyond時，他一直沒有放棄，也不介意做一些跟音樂無關的工作，因為他很理解如要爭取更大的創作自由，必先要Beyond成功，這是一份強大意志才能成就的事情，就如今天想和大家分享的《命運是你家》，其實這首歌所說的「男子」原型是「九龍皇帝」曾灶財，都是執念於個人信念的男子，偏偏歲月過後，這首歌說的「男子」竟又跟家駒如此相像，而曲式上一如家駒的創作風格，旋律簡單乾淨、易記，特別適合以結他演奏。希望大家也用一點時間看看所選的音樂片段，這是Beyond於1993年在馬來西亞舉行的「Beyond Unplugged Live」音樂會的一個片段，當日幾位成員都用上最原始的樂器演唱歌曲，而家駒一直希望能舉行一個不用華衣美服、大費周章，只需一支木結他便由頭彈到尾的音樂會，當時他認為這個 Unplugged音樂會已經很接近其理想，不時叫大家一定要看看這個音樂會的錄像，可惜事實是我們已經沒有機會再親眼目睹家駒彈結他唱歌了。



命運是每個人的家，誰也躲不過，不如欣然接受，做個不屈不撓的人。







《命運是你家》

作曲：黃家駒

作詞：黃貫中

主唱：Beyond



天生你是個 不屈不撓的男子

不需修飾的面孔 都不錯

風霜撲面過 都不可吹熄烈火

幾多辛酸依舊他 都經過



不管身邊始終不停有冷笑侵襲

你有你去幹 不會怕

即使瑟縮街邊依然你說你的話

哪會有妥協 命運是你家

從沒埋怨 苦與他同行

迎著狂雨 傷痛的靈魂

不經不覺裏裏 獨行



天生你是錯 長於水深火熱中

可惜他根本未知 只苦幹

溫馨笑面裏 太多辛苦的痕迹

今天即使他受傷 都不覺



不管身邊始終不停有冷笑侵襲

你有你去幹 不會怕

即使瑟縮街邊依然你說你的話

哪會有妥協 命運是你家

從沒埋怨 苦與他同行

迎著狂雨 傷痛的靈魂

不經不覺裏 獨行





聽歌時間：https://bit.ly/2Itbd8z

