Total Swiss國際集團再度榮獲「最受醫護人員歡迎淨化空氣品牌大獎」

剛於上星期獲得「中銀香港企業環保領先大獎」，話音未落，Total Swiss國際集團便於短時間內再創佳績，氣勢淩厲！再憑旗下產品Air Solution，榮獲由香港醫護學會頒發的「最受醫護人員歡迎淨化空氣品牌大獎」。

頒奬典禮於 2019年6月8日，香港灣仔會議展覽中心展覽廳舉行，由香港醫護學會主辦。該會乃政府註冊的非牟利慈善團體。由註冊醫生、營養師、大學校長及太平紳士等社會賢達督導營運，促進本港醫療質素及技術發展。是次獎項從多方面收集醫護人員的票選，選出最值得他們信賴的品牌。過程以不記名的形式進行，確保公正程度和廣泛受應可程度。換言之，獲獎品牌需獲得多方醫療機構人員的認可，才能在是次頒獎台上綻放光芒。

獲獎產品Air Solution系列，對於消除空氣中的細菌、塵埃和PM2.5等有害物質，效果卓越，為市民和醫護人員帶來更清新、舒適、安心的環境。TS水氧機透過獨有技術，將空氣中各種有害物質吸入水中，然後釋放出乾淨空氣。與此同時，水氧機内的轉動產生大量負離子，不斷循環淨化空氣。而當配合TS五行水精油使用，即可發揮平衡五臟六腑的功效，讓人進入芳香療癒(Aromatherapy)的狀態。因此，除了讓人遠離空氣中的污染物，淨化空氣，更有舒緩身心的作用。

隨著香港醫護學會的多年努力，其認受性亦日益增長。不少大品牌均致力爭取該會殊榮。早於2013年，Total Swiss便憑旗下皇牌產品Fit Solution，獲得了「最受醫護人員歡迎健康品牌大獎」，而今次再憑Air Solution獲奬，其產品質量有目共睹。期望Total Swiss再創高峰，繼續在造福市民健康的舞臺上發熱發亮！

