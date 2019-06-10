蘿蔔片玫瑰　啖啖荔枝香

天氣熱，胃口自然無咁好，大可以在餐前吃一點清新開醒胃菜，想學點整餐前開胃菜？一於跟旺角某五星級酒店高級中菜廳行政助理總廚尤忠東師傅，學以迷你櫻桃蘿蔔炮製成別緻又開胃的玫瑰花。



做法不算複雜，先將蘿蔔刨片，再以鹽略醃後沖水，以免過鹹及辟除草青味，之後利用紅菜頭汁作天然染料，添加師傅為了令味道更佳，還加入相同比例的荔枝果汁，深紅色的蘿蔔片疊好後，輕輕捲起切去尾部，便成為一朵盛開的花朵。



將蘿蔔花插在原粒荔枝上放在杯內，並放滿荔枝味刨冰，由於葉子青瓜片預先用荔枝汁浸泡過，味道鮮甜而冰涼。尤師傅指如果用新鮮荔枝，首選糯米糍，在做果汁時可先試味，如果荔枝不夠甜可按需要加糖。如果想慳時間及工夫的話，也可以罐頭荔枝代替。



材料：

櫻桃蘿蔔 1粒

荔枝 適量

青瓜 2片

鹽 少許

水 適量

紅菜頭 適量

糖 少許



做法：

1.櫻桃蘿蔔刨薄片，加鹽拌勻醃約20分鐘，啤水洗淨。荔枝肉加點水打成果汁，如覺不夠甜可加糖調味，分成3份。

2.青瓜片裁成葉子狀，並刻上葉紋圖案，將青瓜片和原粒荔枝放在1份荔枝汁內浸泡1小時隔汁。

3.紅菜頭加點水打菜汁，以1比1比例混合荔枝汁浸泡蘿蔔片2小時後隔汁。

4.以1份荔枝汁雪凍製成刨冰。

5.將8至10片的蘿蔔片疊好，捲起後切掉1/3成花朵，釀在荔枝肉內，然後放在刨冰上，加青瓜片裝飾便成。