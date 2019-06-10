趣怪一點：炎炎夏日　帶部冷氣出街啦！

炎炎夏日，加上香港天氣潮濕，即使在街上等車，也可以等出一身汗來，就算出動到芭蕉扇，一樣無補於事！其實日本夏天同樣熱得嚇人，因此日本公司Thanko剛剛推出了一款手提式冷氣機，讓大家不用永遠躲在冷氣房內。



這款手提式冷氣機，外形和大小猶如一個保溫壺。用法非常簡單，大家只要放入冰或保冷包，按下按鈕，它便會吹出冷氣，冷氣機有3段風力，用家可根據自已需要而作出調節。至於用電量也不高，使用3枚AA電便可以能維持10個小時。



大家都知，很多日本人上班都要穿西裝，大熱天時之下，簡直像焗桑拿，這部機的好處是，隨機附送一條伸縮管，長度為16cm至65cm，太熱的話，可以把冷氣直接吹到衣服內，這樣便可以為身體降溫。



可能好多人一聽到冷氣機，就覺肯定很笨重，其實它重量只有550g，即使帶出街用也不會覺得重。說這是手提冷氣機其實也不太正確，應該是手提空調才對，因為冬天之時，不放冰塊或保冷包，改為放入暖包，便會搖身一變成為暖風機，這樣全年都有機會使用啦！售價為4,980日圓，約3百多港元，其實不算貴啊。