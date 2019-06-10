三界五行：梳化後掛畫　切忌窮山惡水

山水畫是國畫的主要命題，掛在長梳化後面的牆上雖好，但有一些細節還是要注意。歌仔都有得唱：「好山好水好地方」及「萬水千山總是情」，不但要山清水秀，而且要有生命力，在風水而言，就是「山水有情」，龍脈要有生氣，才可以發揮風水效應，否則死氣沉沉，無運行。



乾隆皇遊江南的時候，說了一句：「窮山惡水出刁民」，窮山惡水等同於刁民潑婦，很難調教。後來，清朝學者王浚卿這樣闡釋：「山雖明而寸草不生，是為窮山；水雖秀而隻鱗莫睹，是為惡水。」風水認為「山主人丁水主財」，窮山惡水又怎會有運行呢？所以選擇山水畫題，山要草木青葱，切忌怪石嶙峋，寸草不生；水要有生命力，切忌死水一潭。《九魚圖》的水中有魚，是一個很好的選擇，如果畫面配有蓮花、紅荔、牡丹及蜻蜓、小鳥，那才顯得生氣盎然，吉利富貴。



畫上波濤洶湧，也是惡水的一種，惡水沖着梳化這個區域而來，絕非好事。「飛流直下三千尺」這樣的瀑布在大自然夠氣勢，但梳化背靠牆上的掛畫如果有瀑布直沖到主人頭上，對健康會有負面影響。「乘風破浪」的圖畫本來會加強一家人的運氣，但注意船頭必須向室內，船尾向大窗，大窗是家居風水的氣口，這樣才可以把活水源頭引入室內。如果船頭向客廳大窗，不但資產外流，而且對家人的健康、事業、感情運都可能有負面影響。



方向宇