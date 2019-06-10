Onitsuka Tiger Sakiori　裂織技藝承傳歷史文化

日本傳統拼布工藝Boro（襤褸）近年於時裝界持續大熱，包括：BLUE BLUE JAPAN、FDMTL、JUNYA WATANABE、KAPITAL、KUON、Porter Classic及visvim等品牌亦經常以Boro元素打造設計。這種起源自日本東北部青森縣的服飾工藝其實已經包含：藍染（Indigo）、刺子（Sashiko）及裂織（Sakiori）3種日本傳統技藝，因為江戶時代東北部土地貧瘠加上物資短缺，為解決禦寒問題就只可以不斷為破爛衣物一層一層去修補，世世代代傳下去着用，當中充滿着民間智慧及人情世故。向來愛以日本傳統文化作為創作主題的Onitsuka Tiger，今次就邀請岩手縣盛岡市「幸呼來Japan」旗下工房「Sansa Sakiori Koubo」合作，採用他們的手造裂織布料推出一系列工藝感滿載的聯名單品。



裂織於江戶時代在日本東北地區開始出現，因為當時青森縣氣候寒冷，木棉不易種植而令棉布變得珍貴，所以當地人習慣將古舊布料揉成細條當作緯紗，棉線則為經紗，將兩者交織就成為裂織，整個過程基本上都是以人手完成。是次兩個品牌合作就將持續發展理念融入設計（其實襤褸及裂織算得上是最早的環保服裝），將廢棄的人工皮革回收加工，打造成質感紋理獨一無二的環保再造布料，再結合人手編織的溫暖質感，創作出兩款OK Basketball鞋款及多個袋款設計，承傳蘊藏於日本歷史文化當中的技藝與心血。