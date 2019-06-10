下飯菜！唔使明火都整到醬油豚肉片

近排豬肉價格非常高，想食又唔想捱貴豬，可以揀選如日本或其他地區的豚肉，IG@naturalporklink就選用日本優質豚肉，教大家炮製日本醬油豚肉片。先將肉切成薄片，加調味後用保鮮袋將肉壓成粗身長條狀，再以保鮮紙包實，放入微波爐後底面各叮3分鐘。之後將不同的醬料和調味拌勻，加入熟蛋和已定型的豚肉放在醬汁內浸泡一會，豚肉切片後便可以和雞蛋一起吃。這個做法超簡單的菜式，肉片滲滿鹹鮮的醬汁，味道濃郁，用來配啤酒或米飯，一流！

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材料：

日本豚肉 400克

熟蛋 2隻

日式太白粉 4湯匙

鹽 少許

胡椒碎 少許

白色長葱絲 少許

辣椒絲 少許

醬油 100毫升

清酒 75毫升

味醂 75毫升

糖 3湯匙

薑蓉 1湯匙

蒜蓉 1湯匙

青葱 1段



做法：

1.豚肉切薄片，加太白粉、鹽、胡椒碎拌勻，壓成長條狀。

2.以微波爐保鮮紙包好，以600W叮3分鐘，翻轉再叮3分鐘。

3.醬油、清酒、糖、薑蓉、蒜蓉、青葱段，以600W叮2分鐘。

4.將熟蛋和豚肉放入醬油內，放雪櫃浸醃20分鐘，取出後將豚肉切片，加辣椒絲和白葱絲作裝飾便成。

