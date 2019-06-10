每周一湯：熱到溶！冬瓜黨參土茯苓湯消暑掂

夏日炎炎，當你等車或走在街上時，偶有出現「熱到溶」的感覺嗎？冬瓜的消暑和利尿功效較強，向來是不少消暑湯水的常用材料。不過用甚麼材料配搭冬瓜好呢？不妨參考一下網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主的介紹——冬瓜黨參土茯苓湯。

除冬瓜外，荷花也是消暑能手。「荷」又被稱為「蓮」，是一種草本出水植物，這植物全身都是寶。蓮葉味甘性寒，具有消暑利濕，健脾昇陽等功效。蓮蓬，亦即蓮房，埋藏荷花雌蕊的倒圓錐狀海綿質花托。具有消瘀、止血、祛濕的功效；而荷花其他部分也具保健作用，怎會不是寶呢？此湯就用上蓮葉及蓮蓬，令其味道更為清香。此外，湯中還有赤小豆、生薏米、扁豆這些祛濕材料，以及補中益氣的黨參等，消暑祛濕之餘，亦可強身健體，一家大細啱飲。





【冬瓜黨參土茯苓湯】

材料（4人分量）：

冬瓜 2-3斤

黨參 1両

土茯苓 1両

生薏米 2両

赤小豆 1両

燈芯草 5扎

湘蓮 1両

扁豆 1両

蓮蓬 1個

蓮葉 1小塊

蜜棗 4粒

有心茯神 1両

可以煲齋湯或加西施骨1斤



做法：

1.先將冬瓜用清水洗淨後切成小塊，要連皮連籽一齊煲。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入西施骨，請先汆水備用。

3.鍋內加入清水2,000毫升，將全部材料放入鍋中，用文火煲2小時。

4.最後加入適量食鹽，即可享用。



功效：健脾益氣，消暑解渴，清熱祛濕



