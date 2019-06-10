每周一湯：熱到溶！冬瓜黨參土茯苓湯消暑掂
2019年06月10日 17:00
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熱到飛起！要搵冬瓜湯消消暑。（設計圖片）
夏日炎炎，當你等車或走在街上時，偶有出現「熱到溶」的感覺嗎？冬瓜的消暑和利尿功效較強，向來是不少消暑湯水的常用材料。不過用甚麼材料配搭冬瓜好呢？不妨參考一下網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主的介紹——冬瓜黨參土茯苓湯。
除冬瓜外，荷花也是消暑能手。「荷」又被稱為「蓮」，是一種草本出水植物，這植物全身都是寶。蓮葉味甘性寒，具有消暑利濕，健脾昇陽等功效。蓮蓬，亦即蓮房，埋藏荷花雌蕊的倒圓錐狀海綿質花托。具有消瘀、止血、祛濕的功效；而荷花其他部分也具保健作用，怎會不是寶呢？此湯就用上蓮葉及蓮蓬，令其味道更為清香。此外，湯中還有赤小豆、生薏米、扁豆這些祛濕材料，以及補中益氣的黨參等，消暑祛濕之餘，亦可強身健體，一家大細啱飲。
【冬瓜黨參土茯苓湯】
材料（4人分量）：
冬瓜 2-3斤
黨參 1両
土茯苓 1両
生薏米 2両
赤小豆 1両
燈芯草 5扎
湘蓮 1両
扁豆 1両
蓮蓬 1個
蓮葉 1小塊
蜜棗 4粒
有心茯神 1両
可以煲齋湯或加西施骨1斤
做法：
1.先將冬瓜用清水洗淨後切成小塊，要連皮連籽一齊煲。
2.將其他材料用清水洗淨，如要加入西施骨，請先汆水備用。
3.鍋內加入清水2,000毫升，將全部材料放入鍋中，用文火煲2小時。
4.最後加入適量食鹽，即可享用。
功效：健脾益氣，消暑解渴，清熱祛濕