Lamborghini Huracán EVO　革新升級

意大利超跑林寶堅尼(Lamborghini)旗下的Huracán車型，唔經唔覺已推出市場5年，前前後後曾發表過不少版本及系列。最近又有新系列推出，所指的就是Huracán EVO。



此全新系列的最大亮點莫過於首載全新LDVI車輛動態中央控制管理系統及採用了全新空氣動力學設計，成就更趨完美的操控性能及極致響應表現。代理早前便將Huracán EVO的硬頂版及開篷版一次過引入香港，打孖上，車迷就最開心啦！



規格表

車型：雙門雙座位開篷跑車

引擎：V10

容積：5,204c.c.

最大馬力：640hp/8,000rpm

最大扭力：600Nm/6,500rpm

傳動：7前速雙離合器波箱

驅動：中置引擎、四輪驅動

制動：（前、後）通風碟

0~100km/h：2.9秒(硬頂版)；3.1秒(開篷版)

極速：>325km/h(硬頂版)；325km/h(開篷版)

淨重：1,422kg(硬頂版)；1,542kg(開篷版)

平均油耗：13.9L/100km(硬頂版)；14.1L/100km(開篷版)

車身體積：4,506×1,924×1,165mm(硬頂版)/4,506×1,924×1,180mm(開篷版)（長×闊×高）