Lamborghini Huracán EVO 革新升級
2019年06月10日 17:30
東網電視更多新聞短片
意大利超跑林寶堅尼(Lamborghini)推出全新Huracán EVO系列。（張錦昌攝）
意大利超跑林寶堅尼(Lamborghini)旗下的Huracán車型，唔經唔覺已推出市場5年，前前後後曾發表過不少版本及系列。最近又有新系列推出，所指的就是Huracán EVO。
此全新系列的最大亮點莫過於首載全新LDVI車輛動態中央控制管理系統及採用了全新空氣動力學設計，成就更趨完美的操控性能及極致響應表現。代理早前便將Huracán EVO的硬頂版及開篷版一次過引入香港，打孖上，車迷就最開心啦！
規格表
車型：雙門雙座位開篷跑車
引擎：V10
容積：5,204c.c.
最大馬力：640hp/8,000rpm
最大扭力：600Nm/6,500rpm
傳動：7前速雙離合器波箱
驅動：中置引擎、四輪驅動
制動：（前、後）通風碟
0~100km/h：2.9秒(硬頂版)；3.1秒(開篷版)
極速：>325km/h(硬頂版)；325km/h(開篷版)
淨重：1,422kg(硬頂版)；1,542kg(開篷版)
平均油耗：13.9L/100km(硬頂版)；14.1L/100km(開篷版)
車身體積：4,506×1,924×1,165mm(硬頂版)/4,506×1,924×1,180mm(開篷版)（長×闊×高）