本日日本：日本初開　淺草 「洩憤」暴屋！

世上外表斯文，內心抑壓的人，不在少數，與其殺人發火，不如給他們一個「合法」途徑洩憤。發源於美國，專給怒客打破家具、發洩情緒的破壞遊戲Anger Room，近年在世界各地包括加拿大、澳洲、新加坡等，都開到成行成市，證明真有市場。而向來抑壓的日本人，上月終有首家「洩憤暴屋」登陸日本了！在淺草開業的「Reeast Room」，不但為滿腔怒火的你，提供了一屋子家具包括煮食用具、玻璃器皿、各式電器、甚至假人公仔，給你用棒球棍、高爾夫球棒盡情扑爆洩憤，還會提供頭盔、面罩、套裝衣等裝備穿上，以保護自己，夠晒細心。當然，球棒無眼，意外難料，參加者動手前，都得簽「生死狀」確保了解遊戲潛在之危險。要是嫌如此發洩仍未夠，除標準套餐外，還可加錢添置大型家具慢慢打，那怕你是「變形俠醫」都能滿足得到。話時話，港人如此燥底，香港何時才有分店呢？



Reeast Room

地址：東京都台東區Komagata 2-13 B1

營業時間：10:00am-10:00pm

網址：https://reeastroom.com/

