恐懼挑戰室　從科學原理拆解Fear

每人總有一些恐懼的事物，有的對密集式圖案感到惡心、有的見到昆蟲而頭皮發麻、有的因畏高而出現手騰腳震……



有否想過恐懼其實可以用科學解釋？香港科學館夥拍新加坡科學中心（Science Centre Singapore）於7月6日舉辦只此一天的免費活動「慌室派對Phobia Party」，適合中學或以上學生及有興趣的大朋友參加，透過進入不同的「恐懼挑戰室」，一起體驗恐懼，並解讀其本質與背後的科學原理。



聽到「慌室派對」，或許有人會聯想到一間為嚇人而設的鬼屋。別擔心，這個恐懼挑戰室只是透過遊戲挑戰參加者的五感，了解自己在非常情況下的本能反應，並以科學原理解釋恐懼的成因。利用科學及心理學角度解構恐懼，幫助大家正確面對，甚至克服它，除掉心理障礙，就能更自由作新嘗試、學習新事物。你願意接受挑戰嗎？如想參加活動，需預先報名：https://forms.gle/xgiiVBwPNDVU3agV8 ，截止報名日期為6月14日下午6時。