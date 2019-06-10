東沖有料到：可否回到現在的泰國？

在社交網絡貼文，不時會引起一些爭議，例如之前有商場重新裝修，地方變得闊落，有更多的商品發售兼設有美食地帶，但卻有人回應貨品價格超貴、也有人說不夠地道、甚至有人認為這些商場只有遊客幫襯，泰國本地人太窮根本消費不了……大家對泰國的看法似乎仍停留在十多二十年前，當時還流行泰傭出國打工，但現時就連泰國人也僱用緬甸外傭，絕少要出外當女傭。至於食住，不少人依然抱着廿年前跟團的經驗，以為泰國酒店的合理房租為HK$300左右，或HK$100可吃到豐富大餐，但時移世易，隨着經濟發展，泰國已今非昔比，無論是超市餐廳，大多是當地人（尤其係中產）光顧，並非單靠遊客支持。



被認為超貴的那間商場，卻吸引大量當地人在此消費，他們都不嫌貴，反而遊客覺得肉痛，仲要係計泰銖……至於覺得酒店貴，其實今時今日無論香港、日本及台灣等地的酒店也不便宜，所謂一分錢一分貨，你挑二星級酒店及賓館，自然收費較低。



若果大家抱着以往的標準來泰國玩，肯定不會感到高興，不是被胡慧沖「老點」、便是被旅遊書及網站騙了，因為所有地方你都會覺得超貴。今時今日泰國的商場絕大部分都是明碼實價，甚少會「劏」遊客，價錢亦合理，當本地人亦幫襯的話，遊客也沒有甚麼好擔心的。當然，你可在泰國偏遠地點找到價廉物美的東西，但道理就如遊客不在油尖旺購物，專登跑到粉嶺入貨，只會交通費和時間都蝕埋。所以那些在遊客區買魷魚都嫌貴、問我有冇更便宜推介的朋友，我真的無能為力了。



胡慧沖

