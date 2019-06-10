開箱男：惡死哥斯拉　噴射原子吐息有霸氣

如你有入戲院睇電影《哥斯拉II：王者巨獸》，必定對哥斯拉向天噴射出原子吐息那幕留下深刻印象，而日本Tamashii最新推出的S.H.MonsterArts系列哥斯拉Figure，頸部關節經過特別設計，令哥斯拉頭部可以向上抬，配合半透明藍色部件，重現出電影中哥斯拉向天噴射出原子吐息的姿勢，相當具霸氣。



哥斯拉全高約160mm，由PVC膠製製造，不單造型跟足電影，惡死得來富氣勢，皮膚質感更是非常像真，口部可以打開及合上，而且附設多另外一個口及半透明原子吐息部件，只要換上去就能擺出噴射出原子吐息的威猛姿勢，而且不只可以跟足電影向上噴，只要將頭部向下調節，向水平方向噴射亦難不到它。此外，全隻哥斯拉的可動關節極多，手肩、手碗、大腿、小腿、腳掌、頸部都設有高可動關節，令哥斯拉靈活擺出各種姿勢，特別是尾巴設有多重關節，向上下左右擺動都無問題，關節設計師細川滿彦應記一功。



今次S.H.MonsterArts哥斯拉造型由酒井雄二負責，他可說是日本首屈一指的玩具原型師，更是哥斯拉專家，曾參與1999年上映電影《哥斯拉2000 Millennium》的設計工作，作品造型精巧，備受高度評價。而可動關節設計及製造方面則由細川滿彦負責，歷代S.H.MonsterArts系列作品的可動關節都是由他設計及製作，今次哥斯拉的頭部可以向上抬噴射出原子吐息，都是多得他的精心設計。



除了S.H.MonsterArts版外，市場上亦有不少其他哥斯拉玩具，嫌前者太細隻的話，可考慮JAKKS PACIFIC出品的哥斯拉Figure，全高20cm長51cm，相當大隻，以雙手及雙腳設有可動關節，而且造型兇猛富氣勢，皮膚質感更是極像真。那些一塊塊凸出來的背鰭，就很有日本版哥斯拉的風格。同廠更推出哥斯拉面具，驟眼睇是普通的面具，但戴上才發現原來口部設有可動關節，而且內置有發聲感應器，只要玩家一張開口，就會感應到兼自動發出哥斯拉叫喊聲，相當過癮好玩。