Ladies' Night：踏入炎夏　Best Buy要睇吓

【游龍舟水前先讀！今夏必入手6款泳衣】

6月已正式踏入夏天，無奈近排日日落雨一直無法進行下水禮，好彩天公造美，天文台預測今個星期五端午節終於放晴，大家當然要把握時機出海游龍舟水應吓節，盡情同陽光玩遊戲啦！

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【b+ab x Kangol首度聯名 粉色冧盡型格少女】

眾所周知英國帽子品牌Kangol最出名的，就是以各種上乘素材打造各款舒適又靚的帽款設計，當中漁夫帽（Bucket Hat）、賊仔帽（Flat Cap）及畫家帽（Beret Hat）都是其經典設計，大多數潮流品牌與其合作亦是以上述帽款作聯名設計。

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【迎接盛夏：職場套裝 清爽上班】

夏天穿西裝最重要的是講究清爽舒適，這跟西裝的顏色、面料和褲形都有密切關係。今季品牌透過淺色系、短褲和闊褲配搭，打造出3種不一樣的正裝造型，讓怕熱的女生穿出清爽又時尚的專業新形象。

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【時裝聯「紋」 sacai x Dr.Woo】

來自洛杉磯的人氣紋身師Dr.Woo（Brian Woo），曾於加州傳奇紋身店Shamrock Social Club跟隨紋身大師Mark Mahoney學習紋身技術，個人最擅長就是以單針紋身技術完成一幅幅圖案精細的紋身作品，於紋身界享負盛名嘅佢亦樂於將本屬次文化的紋身元素融入潮流單品當中。

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【lululemon羅紋泳裝 暢泳衝浪都咁靚】

難得呢個長周末天晴炎熱，當然要把握時機去沙灘曬太陽、玩水！絲打們準備好你套靚泳衣未？深受瑜伽愛好者追捧的加拿大運動品牌lululemon豈只是瑜伽衫出色，其泳衣設計同樣吸引，今季品牌推出羅紋泳裝系列，靈感源自於衝浪運動員Malia Manuel，帶來穩固、舒適又時尚的設計。

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【今夏必着 花碌碌夏威夷恤】

當大家以為花碌碌又誇張的夏威夷恤只是叔父輩的夏天制服時，外國潮人們已成功化腐朽為神奇，將它變成今夏型格潮服，而且襯法更係變化多端、好易配搭，由紳士優雅到性感悠閒Look都有，風格絕對層出不窮，睇完真係好想即刻去入貨！

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