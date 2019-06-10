走進專業廚房　學做小廚神

如孩子對烹飪感興趣，有否想過今個暑假，為他們安排相關活動，走進專業廚房，一嘗當小廚師的滋味？職業訓練局（VTC）機構成員國際廚藝學院（ICI），為12至18歲青少年舉辦「小廚師學堂」暑期烹飪課程，採用英語教學，設有三個單元。第一單元為西式糕餅，教授丹麥酥餅及迷你鏡面慕絲蛋糕的製作技巧。第二單元為意大利菜，學習製作薄餅及意大利雲吞。第三單元為印度美食，親手炮製素菜咖喱角及椰菜花烤餅。參加者可按興趣報讀一個或多個單元課程，課程費用已包括材料費。



該校導師親自教授和示範，並把學員分為若干小組，每組在助教的協助下，合力完成作品。校內的多用途廚房「廚藝館」設備齊全，平時用作教學、國際比賽、外地廚師示範等場地，小廚師有機會在此學習，機會難得。該校教導員（西式廚務）文翠琼說：「林林總總的材料，經過若干步驟後，最終變成佳餚，學員在當中得到很大的滿足感。廚務工作一點也不輕鬆，加上要面對爐火，每個製作細節均要按照相關要求，不失為培養耐性的人生課堂。此外，學員亦需要負責事後的爐具清潔工作，有助建立責任感。是次暑期烹飪課程，不但可讓青少年親身感受廚師工作，亦可反思自己是否適合擔任，幫助他們盡快規劃之後的人生。」



課程資料

課程名稱：「小廚師學堂」暑期烹飪課程

舉辦機構：國際廚藝學院

適合對象：12至18歲青少年

開課日期：8月21日