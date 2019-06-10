Chaumet千萬祖母綠頸鏈　向王后致敬

拿破崙妻子Empress Joséphine是法國殿堂級珠寶品牌Chaumet首位繆斯，品牌最新推出的Joséphine au irmament高級珠寶系列，正是向這位自信率性的王后致敬之作。新系列其中一組設計名為Soir de fete pour Joséphine，設計靈感源自1919年Hedwige de La Rochefoucauld與Bourbon-Parme的Prince Sixtus的大婚珠寶首飾。當時Hedwige佩戴的金鐘花圖案冠冕設計靈感，就是源自Empress Joséphine。如今品牌將這冠冕重新演繹成頸鏈、耳環及戒指，以鮮艷色彩重新詮釋大自然之美，同時也令此具歷史意義的作品成為品牌其中一個標誌性設計。Soir de fete pour Joséphine主題珠寶首飾不少採用彩色寶石，其中一款鑽石頸鏈，鑲嵌一顆重達16卡的祖母綠吊墜，氣派十足。