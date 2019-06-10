【深夜字聊】男友係汗味控

大熱天時日日都流到一身汗，尤其係喺密閉嘅車廂中，嗰種彌漫位嘅汗味更係「銷魂」。不過現實中就有人鍾意呢種汗味，講緊嘅就係呢位女網民嘅男友。女網民稱自己係大汗一族，尤其係下身嘅汗更多，經常搞到底褲都濕晒。佢話：「以前因為一個人住關係，縱然聞到底褲陣汗味都冇所謂，但依家同男友一齊住，梗係要注意形象，所以我都會即刻走去沖涼。點知有次實在太攰喺梳化瞓着，男友發現後，話我汗味好重，好鍾意呢陣味。雖然我好感動，但又覺得好噁心，咁點算好呢？」



網友神回應：



高調係娘娘：乜佢咁核突㗎！我覺得汗味都唔係一個問題，最重要嘅問題係你會去廁所㗎嘛，未沖涼就啜啜，咁唔衞生真係要小心囉。



Askme：嘩，你男友呢啲係真愛呀！我唔單止大汗，汗味都幾重吓，我老公以前話就話唔介意，但家陣住埋一齊有時都會一身汗。佢每次聞到陣汗味都話頂唔順，係都要我拿拿臨沖涼，正衰公！



真實芳心：臭豆腐都有人鍾意食啦，更何況汗味之嘛，都唔係一個大問題嚟。我都成日幫我老公乜乜乜啦，我不知幾咁享受，而個懶人亦話玩完之後再沖涼啱啱好喎。