中銀香港、「Humansa 仁山優社」及港怡醫院攜手推出健康禮遇

讓「中銀理財」客戶財富與健康兼得中國銀行（香港）（「中銀香港」）一直致力為客戶提供專業的理財服務，並不時推出不同的優惠及禮遇，照顧客戶全面的需要。「中銀理財」宣佈與「Humansa 仁山優社」及港怡醫院攜手合作，為「中銀理財」客戶提供一系列健康服務及相關優惠，讓其財富與健康同步增值。



中銀香港個人金融及財富管理部副總經理林敏儀小姐表示：「『中銀理財』一向透過多元化的理財產品，包括人壽保險、基金及結構性產品等，協助客戶達成財富增值的目標。本行的『財富策劃服務』協助客戶檢視理財組合，按其短、中、長期理財目標，提供個人化資產配置分析及產品配對建議，優化資產分配，讓客戶在不同人生階段達成不同的理財目標。本行亦深明擁有健康的體魄對客戶同樣重要，因此夥拍新世界集團旗下全新康健品牌『Humansa 仁山優社』，以及提供私營專科醫療服務的港怡醫院，推出一系列照顧客戶健康的服務及優惠，讓客戶財富和健康兼得。」



「Humansa 仁山優社」行政總裁佘雋知先生表示：「部分香港市民在追求財富增值的同時往往會忽略自己的健康。根據最近一項全球性健康調查結果，香港市民整體健康指標連續四年下跌，於23 個受訪國家及地區中排名跌至倒數第二，可見香港市民需要正視健康情況。健康並不只是待身體出現警號或變差才開始需要注重，足夠的預防運動及適時的健康檢查對於籌劃健康人生皆不可或缺。『Humansa 仁山優社』深明每個人的身心狀況及健康需要截然不同，故此提倡以Humanised Approach（人性化角度）服務客戶，了解客戶的不同需要並照顧所需，訂立最貼心、全面的健康管理服務。這亦與『中銀理財』針對性、專業的理財服務理念不謀而合。是次『Humansa 仁山優社』、港怡醫院及『中銀理財』攜手合作，務求全面照顧『中銀理財』客戶所需，在協助客戶管理財富的同時，守護其身心靈健康。」



港怡醫院執行總裁Dirk Schraven 先生表示：「港怡醫院致力提供創新、高透明度及高質素的醫療服務予香港市民，以其獨特及具策略性的私營醫療與學術的合作模式營運，結合國際級的專業醫療知識、先進設備與舒適療養環境；透過提供卓越醫護服務、高透明及清晰收費及舒適環境，為本港私營醫療服務訂下新標準。我們非常高興與中銀香港攜手合作，由本院專業資深的醫護團隊為客戶提供多項貼心及個人化醫療服務，讓他們踏出健康生活之路。」



由即日起至2019 年6 月30 日，客戶全新選用或提升至「中銀理財」，即可專享理財增值獎賞高達港幣10,000 元中銀信用卡免找數簽賬額，及以下體檢優惠和健康禮遇：



1. 以優惠價港幣10,000 元享用港怡醫院的全面體檢計劃，並由醫生提供專業意見，挑選最合適的自選檢查項目；



2. 以優惠價港幣4,000 元，享用仁山優社康健專務的伸展及肌肉放鬆計劃，以修復身體柔韌度及增加關節靈活性；及



3. 以優惠價港幣2,000 元，享用仁山優社康健專務的中風風險血管健康篩查及血管健康計劃，以改善身體狀態和減低血管病的風險



另外，由即日起至2019 年12 月31 日，「中銀理財」現有客戶及同行家屬亦可享全年健康禮遇，包括仁山優社康健專務的免費運動醫學專業評估及高達85 折的精選服務優惠，「Humansa 仁山優社」旗下高清腸胃內視鏡中心的貴賓室禮遇和高達8 折的精選服務優惠；以及港怡醫院的體檢、護眼及疫苗服務專享優惠。



有關「中銀理財」客戶專享的體檢優惠與健康禮遇詳情，請參閱相關宣傳單張。