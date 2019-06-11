IB攻略：IB學生出類拔萃的秘密？

學期尾將近，不少家長都致電我們中心準備報讀IB暑期課程，其中一個問題家長經常問到，點解你哋有咁多IB學生考滿分，就算唔係滿分，都有好多係學生本身Level 3或4最後考到Level 6/7？我小朋友點樣先可以做到？小朋友想之後讀醫科、法律系、建築系等等，筆者將於此篇分享IB學生的高分秘訣。



【清楚IBDP課程以及考試題目】

好多家長一上到IBDP，就會買好多IB練習，叫小朋友自行溫習定課本知識。IB預科即係預備大學的課程，學生喺暑假自行溫習一些從未見過的內容，其實好難吸收而且事倍功半。因為香港IB學生只會經由三個學制上去讀IBDP，DSE/IBMYP/IGCSE，DSE和IGCSE已經和IBDP不同制度，而IBMYP雖然是為了IBDP銜接而設立，但是每間學校都有不同的教學標準。所以上到IBDP，往好處方面想，舊時MYP/IGCSE考得不好，不一定IBDP也考得不好，因為重新洗牌。如果IB學生要在IBDP勝出，一定要清楚知道IBDP課程內容以及考試題目。



【選科要符合IB標準以及衡量自己能力】

IB預科6科內，一定要有兩科是語文，同學可以揀中文英文，或者英文法文，又或者英文西班牙文，可以不一定全是Higher Level，但是一定要有兩科語文。剩下的4科，可以打散，通常學生會報兩科科學（Science），兩科文科，例如生物化學和經濟歷史。為何我會說衡量自己的能力，如果你本身的學校，朋輩每個都很厲害，而且還要每一科都補習，但是你本身在Middle year program的時候，已經在某些科目處於下風，就可能要避開那些IBDP科目。原因是IBDP的LEVEL 7是拉Curve 的，不可能所有人都拿Level 7， 仲有15%的IB學生才可以拿7分，結論是總會有些同學墊底。所以上年我們有些IB滿分的學生，她是鋼琴演奏級的，當然她其中一科高等科目的Level 7就是選了音樂，因為不費吹灰之力。



【不要參加太多課外活動】

筆者一定要在這裏語重心長，跟各位家長提點，尤其是LPC的家長，因為IBDP只有兩年，千萬不要浪費太多時間在課外活動，達標就可，例如符合CAS的150小時的標準。不要用盡你空閒的時間，又做某會會長，又去搞甚麼活動，當然筆者不是叫你宅在家裏，而是不要將重心全部放在課外活動，皆因Extra Curriculars在大學佔分不是太重，有就可以，但不用太多。反而，實在的實習經驗和IB成績是至關緊要的。



例如，你想報讀醫科，總不能整個CV都是參加Color Run的搞手，學生露營團的領隊等等，全是玩票性質的社團或活動，不會有太大幫助。反而，大學Admissioner看重的學生，這個IB學生參加了老人院的義工，又去了診所或醫院參加了影子實習計劃，IB預計成績達44/45，這類學生成功的機會會大很多。所以目標為本，不是推掉所有額外的課外活動，而是參加針對未來自己大學選科有利的活動，把剩下的時間，全力以赴IBDP課程，成功率一定會大增。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣