拍攝裝備輕量化是大勢所趨,相機袋及腳架又點會例外呢?品牌Vanguard最近就推出主打便攜性的VEO2 GO 235CB及VEO GO 34M Bag Kit相機袋連三腳架套裝。VEO 2 GO 235CB三腳架採用碳纖維物料,重約1.05kg,反摺式5節及2節伸縮中軸設計,摺合時僅長約32cm,展開則可高達143.5cm;而且用上扭鎖設計,每節均可以拆卸,方便清洗。另配備T-50球形雲台,4kg負重並設有獨立平移鎖。



至於VEO GO 34M屬斜背相機袋,主間隔可以擺放相機以及2至3樣鏡頭、閃光燈配件,頂部設有拉鏈快速存取,揭蓋下備有平板電腦及小物間隔。最特別是提供側取式三腳架間隔,剛好可以擺放VEO 2 GO 235CB。此外,袋背加設行李帶拉桿帶,並附設防水保護套。