三界五行：茶几化身溝通橋樑

客廳梳化區，無論中式還是西式，都有一個茶几。西式梳化從外國引入，茶几面是玻璃造的。宋、元、明、清朝代，茶几面是用雲石製，直到現在，一些高檔的中式茶几仍沿用雲石面，可見中式茶几並非抄襲外國。



中式梳化的前身是榻，榻既可作睡床，也可在榻上的案飲食、學習、辦公、招呼賓客。後來，榻上的案搬到地上，演進成几，繼續它的飲食、學習……等功能，而這個在親友來訪時擺設客茶的家具，稱為茶几。



小小一個茶几，作用重大，對外是與賓客溝通的橋樑，對內是維繫一家親情的平台，絕對不容忽視。歷代文豪對茶几是有所要求，宋朝大學士洪邁說：「高堂素壁，無舒卷之勞；明窗淨几，有坐臥之安。」蘇東坡的弟弟蘇轍說：「欣然為我解東閣，明窗淨几舒華茵。」《西廂記》作者王實甫讚歎：「窗明几淨，此處何也？」向來不修邊幅的魯迅，收拾了散亂的報紙，抹去了積聚的微塵，情不自禁自我表揚一番：「我的四方小書齋，今日也依然是所謂窗明几淨。」



聽魯迅的話就一定無錯，茶几上的雜物，一定要收拾整齊，做到一塵不染。長者一定要「識做」，以身作則，為後輩做一個好榜樣，每天看完報紙，一定要摺疊好，放在茶几的下格，茶几面只擺放電視遙控器。這樣，子孫放學、下班回家，在窗明几淨環境下，敍天倫之樂，促膝談心。有親友來訪，也不至於茶几面亂七八糟，沒地方擺放飲品茶點。



方向宇