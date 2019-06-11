TNF Mountain Lifestyle　游走都市與鄉郊

夏日除了為大地帶來雨水和美腿外，伴隨而來的陽光天氣亦呼喚着你，話你知又係就時候走入山中探索大自然美景了。作為山系服裝王者的The North Face當然了解天氣變化，所以近日發布全新Mountain Lifestyle系列，採用當下流行的配色打造出一系列戶外專業裝備。當中的WKD Wild Jacket以防風透氣物料Windfall製造，擁有輕薄、防潑水及UPF抗紫外線保護之效，即使於陽光充沛的夏季亦可提供防曬保護，另WKD Wild Tee及WKD Wild Shorts則分別採用聚酯纖維物料及輕便紙感塗層梭織物料打造，具備排汗快乾及防風透氣功能，足以應付各種山系挑戰。



除服飾設計外，Mountain Lifestyle系列亦備有同樣機能性滿載的鞋款及背囊，其中Litewave Flow II鞋款就採用一片式微孔網布鞋面打造出輕量透氣的鞋身，除了加強足部包裹性為雙腳提供多重保護外，EVA中底與Vibram Megagrip大底結合，亦為緩震度與抓地性取得完美平衡。FlexVent Backpack採用定制注模肩帶及加厚網布背板設計，為背囊提供透氣支撐，用來收納各類型戶外用品甚至手提電腦或書本亦絕無問題，上山、上學或上飛機用都一樣掂，等你可以輕鬆穿梭於都市與鄉郊之間。