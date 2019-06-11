40件精品　傳遞法式設計精髓

想知道真正的法式生活，就由法國人告訴你。今年法國五月藝術節的重點展覽《品味法式設計— 非常斯塔克，非常布魯萊克……》現於南豐大廈進行，為大家帶來40件精緻法式家品。是次展品的來頭不簡單，由40位國際藝術界名人嚴選，符合法式設計精髓的才可入圍，絕對是最具代表性的法式家品，已曾於米蘭、威尼斯、洛杉磯、紐約等地展出。展覽分為10個區域，包括「生活藝術」、「派頭」、「優雅及奢華點綴」、「大膽想像」、「文化開拓」等，訪者可欣賞到多位法國知名設計師如Philippe Starck、Bouroullec Brothers和Jean-Paul Gaultier等人的作品，而且大部分都可以摸、可以坐，機會難得。值得一提，香港設計師陳幼堅和劉小康亦被邀在展覽中展示個人作品，藉此交流港、法文化。



《品味法式設計— 非常斯塔克，非常布魯萊克……》

日期：即日至6月28日

時間：10:00am-10:00pm（星期一至五）、10:00am-7:00pm（星期六及日）

地點：香港中環德輔道中173號南豐大廈2樓