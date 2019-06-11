新配色Diana　聽歌宛如現場

韓國DAP品牌Astell & Kern與美國人氣耳機品牌Jerry Harvey Audio多年來合作無間，年頭合作推出的Diana耳機最近注入了全新Gunmetal配色，自問型格的樂迷又多個好選擇。



設計上，一如過往耳機的面板刻有JH Audio的招牌飛人標記，在鋁製框體下分外醒目富質感。同時耳機的形狀貼耳舒適，半掛耳設計也減低掉落機會，附送的Sedna耳塞更由醫療矽膠製成，長戴也保持舒適。唯一要留意的是在金屬材質下，剛戴上耳會有股「涼浸浸」感覺，戴前要有心理準備了！



耳機的線材也落足料打造，這條由8線芯組成的線材之中，高音部分由4N銀線加上7N OCC鍍銀銅線負責，另外一條7N OCC則負責低音部分。另外，原生線材為4極2.5mm平衡插頭，廠方更貼心地附上由相同線材組成的2.5-3.5mm轉換插，方便對應不同音源裝置。



Diana採用了3粒全新的動鐵單元，支援3路分音計，並對應JH Audio專利的Freqphase 、Timephrase及Waveguide技術，有助消除高低音之間的相位差問題，令音色更清晰動人。試聽Carparter的《Close to you》，人聲通透溫暖，背景音樂具層次，一些細微的弱音也聽得清楚。轉聽《Endgame - Assemble》，更發現耳機的指向性相當強勁，兩邊可清楚聽得不同的樂器聲音，聲場寬闊令人宛如置身現場。美中不足是低音略帶人工感，但瑕不掩瑜，仍是近期極為出色的入耳式耳機。