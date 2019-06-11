LEJ 20周年限量版　玩「線」兼玩埋針織

牛仔褲從誕生至今已經有過百年歷史，基本上大致輪廓設計冇點改變過，仍然維持最經典且歷久彌新的形態。在1999年，牛界一哥Levi's®就破天荒加入嶄新3D剪裁設計，推出Levi's® Engineered Jeans™（LEJ），將牛仔褲從二維平面設計引領至三維立體剪裁的全新領域。適逢今年係LEJ系列面世20周年，品牌繼年初重新打造一系列LEJ牛仔褲款後，是次更推出兩條限量版褲款（牛仔褲及針織褲），同樣依照人體工學設計，針對不同部位去剪裁以達致貼身效果，並透過獨特的人形縫線令膝蓋及腿部有充分伸展空間，保持雙腿活動舒適自如。



今回限量版LEJ 570™設計比年初推出的版本更具時裝感，採用白色鈕扣並於褲管有鮮明側縫線，右褲腳位置更有3條白色間線點綴。除了於腰間採用LEJ 20周年限量版紅色皮牌外，於口袋內裡亦增加了LEJ印花圖案，並有獨特掛耳細節方便掛於衣櫃，同時凸顯限量版罕有身份。與此同時，系列亦有一款特別版LEJ 3D針織褲設計，同樣運用符合人體工學理念的立體剪裁打造，將LEJ系列多年來所推崇的舒適穿着感及前衞形象延續下去。