【深夜字聊】天生體毛稀疏　擔憂影響性能力

Q：我是一名大專生，二十餘歲，困擾是我的鬍鬚、腋毛和陰毛，自發育已稀少，手腳也白滑冇毛。我一向都為此而尷尬，避免游泳和在同學面前更衣。我的自慰次數較少，最多每月一次，性慾不強，前幾個月開始拍拖，有心理準備情到濃時會發生關係，於是開始留意自己的性反應，才知道晨勃很不穩定，十天才兩天有勃起，而且也似是尿意引發，聽說陰莖在平時大多處於靜止狀態，性行為也會容易陽痿，請問我應服食男性賀爾蒙藥物嗎？藥物可以增加體毛和改善性功能嗎？

黎先生



A：男性如純粹是天生體毛稀疏，一般不屬病理因素。因體毛濃密或稀疏每每跟遺傳有很大關係，如有某些血緣成員也有類似情況的話，即反映遺傳因素。然而，如發現有「共病」情況，則需留意病理風險，因這有機會牽涉男性的內分泌系統或染色體出現毛病。



閣下嘗試觀察陰莖的恒常充血和勃起功能，是正確可取的做法。此外，亦應留意個人的第一性徵和第二性徵有否跟一般男性發育有着明顯差別，包括睪丸體積形狀、陰莖大小、喉核結、聲調、精液量及稀濃度等方面，有沒有跟一般男性發育有着很明顯的差別，還有便是觀察有否患上男性女乳症，男性胸部渾圓豐滿，生長出微乳甚至是豐乳形態，似發育期女性。



如發現有上述多個「共病」情況，便應盡快找醫生進行身體檢查，最基本和首要便是驗測睪固酮亦即男性賀爾蒙。醫學上，男性每100cc血液中的睪固酮濃度，若果低於300奈克的標準下限水平便是睪固酮不足，明顯影響勃起功能和性慾，也會產生體毛稀疏，皮膚滑嫩等徵狀。如屬睪固酮不足，可經由醫生處方賀爾蒙藥物，整體地改善性功能狀況。但千萬不要亂服賀爾蒙藥物，因它有機會導致細胞突變，增加患癌症風險。



李偉儀