植根香港 繁榮祖國 爭創世界一流　中國海外集團成立40周年紀念酒會圓滿舉行

今年是中國海外集團有限公司(以下簡稱「中國海外集團」或「集團」)成立40周年，集團剛本月6日晚假座香港會議展覽中心圓滿舉行了隆重的周年紀念酒會。當晚大會以「植根香港，繁榮祖國，爭創世界一流」為主題，邀請到逾600名香港政商界名人、合作伙伴等共襄盛舉，回顧中國海外四十載豐碩成就，並見證集團隆重發佈「拓展幸福空間」的企業使命，和「成爲最具國際競爭力的投資建設集團」的發展願景，展現公司建設香港、繁榮祖國的歷程和感恩香港、感恩時代的情懷。未來十年，集團將在香港累計投資不少於3,000億港元，繼續為香港經濟與民生發展貢獻力量。



出席酒會的主禮嘉賓包括中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英，香港特別行政區行政長官林鄭月娥，香港特別行政區政務司司長張建宗，香港特別行政區署理財政司司長劉怡翔，中央人民政府駐香港聯絡辦公室副主任何靖，中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞，中國人民解放軍駐香港部隊副司令員田永江少將，中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室秘書長王新東，華潤（集團）有限公司董事、總經理王祥明，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長孫湘一，香港中國企業協會總裁張夏令，中國建築集團有限公司董事長特派代表鄭學選，中國海外集團有限公司副董事長、總經理顏建國。



酒會現場特別在前廳設置了小型展覽，讓一眾嘉賓在晚宴舉行之前，一同透過珍貴的圖片及文字敍述，回顧中國海外與香港風雨兼程、砥礪同行的40年崢嶸歲月。





展覽珍貴圖片回顧40載光輝



此展覽闡述了集團早在1979年6月，伴隨國家改革開放的步伐在香港成立的歷史，經過40年的不懈努力，迄今已躋身內地最大的不動産開發運營商、港澳地區最大的承建商行列，並堅持「建設祖國，繁榮港澳，服務社會」的宗旨，自力更生、艱苦奮鬥，以強烈的事業追求、家國情懷和責任擔當，弘揚愛國愛港正能量，與「一國兩制」同向同行，與改革開放同頻共振，悉心構建集投資、建設、運營於一體的全産業鏈業務模式和競爭優勢，踐行與當代城市美好生活共生、共榮、共贏的價值理念。



大會特別在前廳佈置了供嘉賓合照留念的拍照亭，現場雲集中港兩地政經商界的嘉賓，一同恭賀中國海外集團40周年誌慶。



在酒會上，集團播放了40周年紀錄片及「築夢新時代」主題視頻，同時發佈了以「拓展幸福空間」的企業使命，和「成為最具國際競爭力的投資建設集團」的發展願景，並由一衆主禮嘉賓共同主持啓動儀式，將酒會推向高潮。



感恩香港，感恩時代，感恩奮鬥。中國海外集團能取得今天的成績，取決於公司歷任管理團隊和全體同仁的齊心奮鬥、集體奮鬥、持續奮鬥。在集團成立40周年的重要時刻，中國海外集團員工代表更在台上獻唱一曲《有你的未來》。歌詞中提到「別再等待，用嶄新的姿態」的一段，正是勉勵中國海外集團全體上下，必須在新時代共同努力，書寫更加絢爛的未來。



迎接未來更宏大戰略機遇



中國海外集團副董事長、總經理顏建國在致辭表示：「成功的企業都是時代的產物。中國海外銘記40 年崢嶸歲月，感恩這個偉大時代所賦予我們的每一次機遇。1979年改革開放，中國海外在香港創立，我們有幸見證並參與了香港作為『亞洲四小龍』的經濟騰飛；1984 年香港前途明朗，是我們進一步植根香港的歷史前提；1997年香港回歸祖國懷抱，我們亦打開了業務發展藍圖，馳騁在港澳和內地兩個市場，中國海外迅速壯大成為香港最大承建商並成為中國房地產龍頭企業，並拓展國際市場。」



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國家建設．區域發展．貢獻力量

為發揮立足「一帶一路」和粵港澳大灣區戰略疊加的區位優勢和先發優勢，中國海外集團目前已進入粵港澳大灣區全部11個城市，累計投資項目230個，施工項目859個，物業管理項目367個，累計總投資3,876億港元。集團同時充分發揮香港、澳門市場的成熟經驗，積極實施跨域經營戰略，業務進入英國倫敦、美國紐約、澳洲悉尼等地，成立葡萄牙公司，並中標加拿大最高樓和新加坡地產項目，國際化步伐持續邁進。



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未來十年在港投資不少於3,000億港元

香港哺育了中國海外的成長，感恩香港、建設香港、服務香港是公司矢志不渝的情懷。40年來，中國海外融入香港人民生活的方方面面，承建了全港15%的公屋、25%的醫院、70%的淡水輸水管線，投資建造並交付的私人住宅累計達21,749個單位。目前，集團旗下五家在港上市公司，市值合計約3,800億港元。未來十年，中國海外集團將在香港累計投資不少於3,000億港元，將在樓宇建造、工程建設、不動產開發、商業資產運營、物業服務、公用事業等領域，繼續為香港經濟與民生的發展貢獻力量。