環球車事：輪胎免充氣　唔會爆胎

同是揸車的你，相信你也曾遇過「爆胎」，或者輪胎呢頭泵氣，轉個頭又漏氣的情況。通常出現「爆胎」，不是被尖石鎅爆，就是劖釘所致。輪胎補到還好，補不到，便要畀錢買新的（通常一換便是換一對）。唉！又唔見幾千。



若果輪胎毋須充氣，咁就唔會爆胎，條胎基本上可以一直用到胎紋耗蝕時才換胎，不單止慳番因爆胎而換胎的金錢，可持續性亦高，從此地球又可減少不少廢棄輪胎。



約15年前，輪胎製造廠Michelin率先開始研發由輪圈與輪胎合二為一的免充氣輪胎Tweel，此後多家輪胎廠也有朝此方向各自研發。至今此免充氣輪胎，已開始應用割草機、剷泥機、UTV/ATV全地形越野車、高爾夫球車，甚至軍用身上。礙於Tweel的胎噪及產生震動俱高，因遲遲未有聽到適合乘用車（尤其是私家車）上使用。不過最近終於有好消息，Michelin經過多年的研究，廠方似乎已想出了針對胎噪及震動問題的解決對策，並正式宣布將與通用汽車（GM）合作，將全新研發的Uptis免充氣輪胎放在Chevrolet Bolt電動車上作實測，或若測試順利，最快2024年便可推出市場，以後再不會有「爆胎」呢支歌仔唱，廠方還表示，若免充氣輪胎正式投入市場，估計每年可減少200萬噸廢料產生。

