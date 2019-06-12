日本料理名廚　信興廚藝中心放授日式美食

鮨海創辦人兼總廚趙仕焯師傅六月初於信興廚藝中心教授日式美食-日式炸天婦羅及豚肉生薑燒。身為日本料理名廚，當日除了教授製作步驟外，趙師傅更於課堂內與學生分享他的獨家秘笈，由烹調各種日式料理的小技巧，至選取日本特色食材及調味料。上次未能上堂的朋友可以再把握機會，皆因趙師傅將於7月及8月繼續開班，教大家烹調日式料理。



7月將會製作同樣非常受歡迎的日式炸豬扒和炆油甘魚骹。金黃酥脆的外層夾著鬆軟的豬扒，與特製燒汁配合得天衣無縫。肉質幼滑的油甘魚用炆煮方式烹調更可帶出豐富的魚油和膠質。



除了傳統日本料理，主意多多的趙師傅將會於8月教大家新穎的和風洋食料理，菜式包括日式咖哩牛腩及日式燒雞。趙師傅亦會於課堂上分享烹調日式料理及選取食材的小技巧，更會公開自家烹調日式咖哩牛腩的秘方，機會難逢，萬勿錯過。



每班學員人數有限，額滿即止，有興趣報名參加以上課程的學員，請即到以下網址報名：https://www.shunhingcookingcentre.hk/zh/tutors/chiu-sze-cheuk/



大廚日式料理

實習菜式：日式炸豬扒 (配特式燒汁)、炆油甘魚骹

導師：趙仕焯師傅

課程日期：2019-07-06 (周六)

課程時間：下午3:00 – 5:30



和風洋食料理

實習菜式：日式燒雞(配特色燒汁)、日式咖哩牛腩

導師：趙仕焯師傅

課程日期：2019-08-03 (周六)

課程時間：下午3:00 – 5:30