三界五行：禪修學佛　悟出人生方向

夏天，是禪修的好時節。本來正如禪詩所開示：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事在心頭，便是人間好時節。」禪修，毋須擇日子，毋須選地點，不論何時何地，有心向佛，佛無時無刻不在心中。於是，不少善信憑藉一個時間的機遇，到一個寧謐的空間，與佛結善緣，每年夏季，去寺院短期出家，悟出人生真妙。



禪修可以消除塵世煩惱，已故才女、著名作家林燕妮經歷喪失親人苦難、飽受感情困擾，到韓國無上寺、華溪寺禪修，紅魚青磬，素菜白飯，打坐誦經，聽大師講佛，靜則用禪意思考人生，動則拿掃帚清潔院庭，很快就有禪悟，重新向世界出發。



美國的喬布斯在創立手機王國前，也曾經歷過無父無母，失學失業的痛苦。他與佛有緣，先後在美國及印度禪修，終於悟出新方向。喬布斯修禪無定所，盡得禪宗六祖惠能「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」的初心，而帶喬布斯進入禪境的，是禪宗六祖嫡傳曹山本寂創立的曹洞宗，在日本弘揚禪法時，再傳弟子乙川弘文禪師。



南北朝時代，梁武帝廣修寺院，供養眾僧，並多次出家。當時，天竺佛教的達摩禪師，乘坐蘆葦編造的小舟，飄洋過海，在廣州的西來初地登陸，梁武帝派人接他上京講禪，可惜達摩沒留在宮中，隻身往嵩山少林寺面壁修禪，修成正果，成為中國禪宗始祖，傳到惠能，就是六祖。



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