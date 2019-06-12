台灣宜蘭　參觀穀倉　手作造紙

宜蘭的二結穀倉稻農文化館，建於日治時期，在二次大戰期間主要用來收購蘭陽地區稻穀，經碾米工場精製後，再轉運日本及南洋戰場。如今穀倉已轉型為多功能文藝休閒園區，整座和洋風格建築經修繕後也得到保留，內裏兩排共10個儲穀倉槽也成了展示區，分別介紹了穀倉建築、稻米種類、宜蘭米食文化及農業俚語等，二樓則展示了昔日農夫各種農具，同時也欣賞到當年最先進的「通風防潮」建築設計，值得注意是興建穀倉的木材皆用上頂級檜木，經過80多年至今仍頗紮實。(入場費：NT$50，約HK$12)



看完穀倉，立即走到毗鄰的「大二結紙文化館」玩D.I.Y.造紙，此館收集了日治時期二結紙廠的珍貴文物與文獻，更從2002年起陸續開辦與紙有關之課程，望透過植物手工紙、拓印、版畫等創作，延續二結紙的文化生命。其中D.I.Y.造紙過程，猶如回到蔡倫造紙時代，大家先要把造紙用的模板（木框架網）放入已溶了紙漿的水中，小心拿起後用乾布徹底吸乾模板上紙漿的水分，然後很小心地慢慢把半乾濕的「紙」撕出，只要沒弄破，便可用報紙蓋摺好放入紙袋回家待乾透，全程看似簡單但其實頗須耐性，很適合給粗心的小朋友磨練呢。(費用：D.I.Y.造紙每張NT$50，約HK$12)



二結穀倉稻農文化館

地址：宜蘭縣五結鄉三興村三興西路171號

開放時間：9:00am~5:00pm（逢周一休館）

網址：www.facebook.com/ErJieGuCang/?fref=ts



大二結紙文化館

地址：宜蘭縣五結鄉三興村三興西路182號

開放時間：8:30am~5:00pm