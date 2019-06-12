救世煮之熗：熗炒薯絲

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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熗（音「昌」），如果說，這是一種烹調方法，應該沒幾個人知道（行內人另計）。熗，指將切成小塊的原材料以滾水焯燙或走油，趁熱加入各種調味品，調製成菜的一種烹調方法。大家或許會覺得與上期介紹的拌很相似，是，但兩者還是有分別。熗是先煮，趁熱調味，基本上都是熟食；而拌，無論是生拌或生熟拌都是先切後調味或煮好放涼調味拌勻，絕大部分均是涼菜。另一特色是，熗菜大部分都愛用無色調味料如蒜、薑、辣油、花椒油等調製，務求保留食材的原有色澤及保持清醇風味。



以熗炮製菜餚，多用精鹽、雞粉、蒜粒、薑、葱花、椒油及麻油等幾種配料配搭，製成的菜餚講求清爽脆嫩、口味清新、鮮醇入味及保持主菜原味。原材料多是各種海鮮及蔬菜，鮮嫩豬牛肉及雞肉等加上刀功，然後烹調至斷生(即八分熟)，趁熱調味，有裝碟上菜成餚的特點。



熗的烹調方法，有用水焯熗、油滑熗或焯滑熗3種方法，使原材料斷生至熟，再加以調製成菜。水焯熗是用沸水焯燙至斷生，快熟不能過火，定型定色，然後撈出瀝乾水分備用調味成菜；油滑熗是走嫩油，將食材於低溫油中，慢火浸熟，然後撈出瀝乾油分，再加入調味成菜的方法。最後的焯滑熗則是指將經灼煮和滑油的兩種食材，混合在一起調製的方法。熗可用的原食材變化多、質感各異，亦可葷素搭配，色彩豐富。



今日原想教大家炮製一味最能代表熗的經典菜──熗腰花，但身邊有不少人怕吃內臟，尤其近日非洲豬瘟問題，於是改以蔬菜，其實傳統熗菜的菜式不少，如熗薯絲、熗青瓜、熗藕片等。



熗炒薯絲



材料：

薯仔 2個

青椒 半個

辣椒 2隻

麻油 適量

鹽、雞粉、米酒 各適量



做法：

1. 薯仔、青椒、辣椒切絲。

2. 清水下少許鹽拌勻，放入薯仔絲略浸，以免變色，撈起瀝乾備用。

3. 起鍋，用少許油爆香辣椒絲，下薯仔絲後開大火快炒，下少許鹽、雞粉及米酒調味，炒勻