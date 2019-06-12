旅遊考考你：這幾幅高牆在哪裏？

圍牆，代表阻隔，代表圍困！在世界歷史上，有不少著名的高牆，曾經是專制的象徵，但經過民間的努力，成功把高牆改變成自由的象徵，大家知道這幾幅牆在哪裏嗎？



A：連儂牆

地點：捷克布拉格

別搞錯，這幅牆是位於捷克的布拉格，這幅牆原本是醫院騎士團（Ordre des Hospitaliers）的一牆普通的牆，1980年代起人們開始在這面牆上塗寫約翰·連儂（John Lennon）風格的塗鴉以及披頭四樂隊（Beatles）歌詞的片段。



1988年，當時捷克仍被共產政權統治，連儂牆成為捷克群眾發泄憤怒的源頭，大批捷克青年在牆上書寫不滿的標語，最終在查理大橋附近發生一場學生、警察之間的大規模衝突，政府甚至用「約翰連儂主義者」來諷刺這些學生和青年。



當共產政權倒台後，連儂牆便已經表達青年理想的象徵。政府幾度用油漆掩蓋，但又一而再再而三的層層疊疊被塗滿，塗鴉的內容多是與愛、和平及連儂的歌詞，牆面擁有者亦同意任何人可在這面牆上任意塗鴉，而且不必管之前的塗鴉，令連儂牆得以歷久常新。

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B：柏林圍牆

地點：德國柏林

這幅著名的圍牆，是德國分裂期間，東德政府環繞西柏林邊境修築。始建於1961年，全長167.8公里，最初以鐵絲網和磚石為材料，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆及反車輛壕溝組成的邊防設施，目的是阻止東德居民逃往屬於西德的西柏林。



由1961年至1989年期間，估計被槍殺人數約在136人至245人之間。一直至1989年11月9日，東德政府宣布允許公民申請訪問西德以及西柏林，當晚柏林圍牆在東德居民的壓力下被迫開放。1990年6月，東德政府正式決定拆除柏林圍牆。



柏林圍牆原址僅有小部分得以保留下來，其餘幾乎被拆除殆盡，其中較大的一幅位於施普雷河沿岸奧伯鮑姆橋附近，存有大量塗鴉，通常被稱為東邊畫廊。

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C：貝爾法斯特和平牆

地點：北愛爾蘭貝爾法斯特

北愛爾蘭的貝爾法斯特市，分成天主教區和新教區，多年來，兩個教派社團經常發生衝突，天主教徒們希望加入愛爾蘭共和國，而新教徒則想堅持要留在英國。在上世紀60年代至90年代，恐怖事件接二連三發生。



而位於西城Falls和Shankill路之間的區域，是當年衝突最激烈的地方，爆發過多次血腥暴力事件，當地政府在1974年修建了14幅圍牆，成為「和平線」，以減少雙方的軍事衝突。這些3米多高，延綿長達15公里的牆，成為雙方宣泄仇恨、宣傳自己理念的地方，人們透過塗鴉來表達政治訴求，以及對和平的渴望。



1994年，愛爾蘭共和軍宣布停火，1998年北愛和平協議簽署，北愛爾蘭才逐步步入和平進程。 如今「和平線」以及牆上的塗鴉被完好地保留了下來，供人們憑弔，因此人們稱之為「和平牆」。