電競「涼」品　Notebook Odyssey 2

電競Notebook愈出愈多，但大多有個技術樽頸，就是機體空間有限，導致廢熱積聚影響效能。Samsung新推Notebook Odyssey 2就內置Jet Blade冷卻系統，原理是透過仿戰機的滑輪散熱器，從機頂及機底吸入外部冷空氣，從而釋放內部熱力。官方指其產生的氣流比舊型號強15%，噪音也大幅減少；而且散熱器旁共有4個Quadral冷卻RHE散熱片組，傳熱率達380W/mk，為電腦帶來雙重冷卻作用。



現場實測，發覺熱空氣是從電腦的背面及側面排出，不會打向臉上，長時間打機自然倍感舒適。令人舒適的還有屏幕，事關達到15.6吋、FHD解像度及144Hz更新率，在5.9mm窄邊框技術下，畫面非一般大型筆電可比。喇叭採用了橢圓形孔及晶格結構，開口率較上代增加37%，音效表現提升2倍；Dolby Atmos技術更能呈現出立體環繞聲，打機時連敵人腳步聲也聽得清楚，殺敵更容易！



機身厚19.9mm、重2.49kg，電競筆電中算是輕薄，放入背囊帶出街絕對無問題。硬件方面，用的是第八代Intel Core i7系列處理器，顯示卡則是GeForce RTX2060 Max-P，足以應付大食Game及4K影片編輯需要。針對打機，用戶只要同時按Fn及F11鍵，即可開啟Odyssey模式，這裏可提升顯示卡效能約15%；讓系統因應遊戲類型自動調節顏色；甚至可手動調校黑色均衡器，助玩家找出隱藏在黑暗中的敵人，「食雞」就唔怕畀人暗算啦！



規格表

處理器︰Intel Core i7-8750H

記憶體︰16GB

硬碟︰512GB SSD + 1TB HDD

屏幕︰15.6吋（1,920×1,080解像度）

作業系統︰Windows 10 Home

體積︰357.6×270.5×19.9mm

重量︰2.49kg