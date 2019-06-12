典雅升級　家居變藝術室

喜歡藝術的人，當然希望時刻浸淫在藝術的氛圍中，能夠把家居變成畫廊，更是夢寐以求。居住在北角康明苑20多年的姊妹二人，向來喜愛收藏具有歷史韻味的藝術品，放滿一屋的畫作、古董家具及掛氈等，近日找來室內設計師把約1,500平方呎的家居重新規劃，以清新的方式展示滿屋藝術。



【大廳畫廊】

在家居大翻新的過程中，不少人都會偏向更換屋內家具，但能夠把舊有元素重新編制，同樣可營造煥然一新的感覺。為了讓屋主可以在更寬敞的環境欣賞畫作，Artwill Interior Design創意總監Regina Kwok把大廳設計成畫廊布局，把梳化放置於中央位置，以備有滲燈映照的留白牆身展示不同畫作，客廳主要擺放現代油畫，飯廳則設中國水墨畫，兩廳以梳化上方的屏風分隔，設計簡潔而有條理；為了增加大廳的空間感，Regina把薄身電視機藏於陽台旁邊的牆身內，有需要時才拉出觀看。「除了滿盛姊妹回憶、帶有特色冰裂紋的六角形中國餐桌組合外，上海藝術家楊泳梁的水墨作品《蜃市山水》亦是飯廳的另一亮點，為了把這份藝術感伸延，我特意把畫作的相關影像編制在通往廚房的玻璃趟門上，增加了設計的連貫性。」



【花語睡房】

飯廳旁的走廊牆身，掛上了清末時期的書法作品，滲出濃厚的書卷味，通往既是屋主工作室、亦是客人休息空間的書房。「屋內只有兩間睡房，但好客的屋主不時招呼朋友，所以在書房位置特設按彈式的油壓床，輕輕一按，設有花紋的牆身就會成為一張供客人休息的床，增加書房空間的用途。」另外，為了平衡姊妹房間的大小，Regina把原來的客用洗手間納入妹妹房間，令各人可佔一間套房，亦用上弧形的設計線條及各式花紋點綴，增添女性家居的優雅感覺。姐姐房間的櫃門選用了人造皮裝飾，皮上的切割花圖案富有立體感；而妹妹房間則用上了印花牆紙，營造了花意濃厚的氛圍。另外，浴室牆身以七彩的馬賽克磚拼湊出玫瑰花圖案，貫徹了屋主鍾情的花樣設計。