絕代珍品　稀有陳年佳釀

物以罕為貴，更何況是已成絕響的稀有佳釀。在1985年正式結業的蘇格蘭著名酒廠，由成立至今可謂命運坎坷，但無阻酒廠近百年來，鑽研及釀製頂級單一麥芽威士忌的決心。



Glenesk在1897年成立酒廠，最初以Hillside為名，因為在生產威士忌期間，使用一種帶有專利的蒸餾器生產穀物威士忌，不但成為當地最有名氣的威士忌酒廠，還因而聞名天下。但酒廠因為多個商業因素，先後易名多次，包括Highland Esk、North Esk、Hillside，結果在1980年決定將酒廠名字改為Glenesk。沒想到酒廠卻在1985正式結束營業，最終只捱過了98個年頭。由於酒廠曾經擁有蒸餾生產的專利設備，故能造就出不少經典的珍稀極品，包括現已價值逾1.5萬港元的Glenesk 1983 30 Year Old Limited Edition。該酒沿用酒廠最傳統的古法蒸餾及在木桶中陳存至少30年，酒色是經典的琥珀色澤，加上醇厚及豐富的味道層次，絕對稱得上是威士忌界的絕代珍品。