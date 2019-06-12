生活夜校：日本溫泉常見漢字　唔識隨時出醜

日本是香港人的旅遊熱點，不少人去日本旅行時都喜歡浸下溫泉舒解一下平時工作的疲累，一些浸溫泉規矩，不少常去日本的香港朋友都已很熟識，例如浸溫泉前要先沖好涼，浸溫泉時不要將毛巾浸落水之類，但仍有一些日本溫泉常見漢字陷阱，如果單從字面來解釋的話，隨時會搞錯出醜，就等小記來解開這些日本溫泉常見漢字謎團吧。



【梳子分「使用済」及「消毒済」兩類，應該用哪類？】

一般日本溫泉都會提供已消毒的梳子供客人使用，梳子放在設有消毒燈的消毒櫃內，就算不懂日文的香港朋友都懂得拿來用，但有一些溫泉沒設消毒櫃，將梳子分了「使用済」及「消毒済」兩類，那麼應該用哪類呢？原來在日文中済解作已完成，「消毒済」表示已消毒完，「使用済」表示已使用過，所以應該取「消毒済」的梳子來用，用完之後就放在「使用済」的格子上。



【溫泉可以「貸切」，即是代表甚麼？】

情侶想一齊浸溫泉，但又要保持個人私隱，就要留意在網上預約溫泉旅館時見不見到「貸切」這個字，「貸」代表租借，而「切」就有將一個動作完全做完的意思，所以將「貸切」結合起來，就有包場的意思。一些溫泉旅館設有多個小型溫泉仔，供客人可以在一定時間包場租用享受，最受情侶及一家大細歡迎。



【土日祝代表甚麼？開放時間為何與平日不同】

浸溫泉時最重要先了解溫泉的開放時間，一般溫泉都會張貼出開放時間，但分了平日及土日祝兩類，兩類開放時間稍有不同，平日表示周一至五，相信大家都估到，但土日祝又代表甚麼？原來土日代表了土曜日(星期六)及日曜日(星期日)，而祝就代表節日，即是紅日公眾假期。因為平日的客人一般較少，開放時間會較短，浸溫泉前記得睇清楚，否則隨時摸門釘。