【深夜字聊】老婆指定要出聲

唔少男士都認為，如果女伴親熱唔嗌感覺勁冇癮，卻甚少聽到女士投訴男伴親熱時唔嗌。不過呢位男網民就指，佢老婆有個怪癖，就係要佢做緊時候嗌出嚟。佢話：「其實我老婆有呢個癖好好耐，結婚前就已經係咁。佢話做緊時女人要嗌，男人都應該要嗌，否則佢唔知我係咪Enjoy緊咁話。相信大家好好奇，我點嗌。其實我一般係喺親熱呀呀呀咁嗌，簡單啲講，就係喺Gym房聽到啲男人舉啞鈴時發出嗰種聲。不過最近老婆嫌我嗌得細聲。講真，男人正常點會嗌呀？我家陣覺得自己好似個AV女優咁叫呀，你話女人係咪煩！」



網友神回應：



蟲蟲花：識得叫床嘅男人，我都想見識吓呀，哈哈。你老婆真係得意嘅，又會鍾意聽你嗌嘅。不過難得你又肯做，真係個暖男呀。



聽出耳垢：你老婆都黐嘅，好人好者做乜要人嗌呀！邊有男人會叫床㗎？畀着我老婆係咁嘅話……為咗唔想佢因此而嘮嘈，其實我都會試吓嘅。



三人一張床：真係只係呀呀呀咁嗌？我真係唔信呀！你會唔講吓啲乜嘢好正呀，kimoji呀咁咩？巴打咪扮嘢喎，講出嚟大家開心些牙吓。



Austin佬：如果我半夜聽到有女人呀呀呀咁叫，我知道佢喺度做緊，如果我半夜聽到男人呀呀呀咁叫，我真係會以為佢Short咗。