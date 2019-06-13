工銀亞洲「植林優化計劃」正式啟動 積極推動香港環保建設　携手共創廣闊綠色新天地

中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」或「本 行」）與香港特區政府漁農自然護理署、環保團體「綠惜地球」合作開展的 — 工銀亞洲 「植林優化計劃」，於香港清水灣郊野公園正式啟動！該計劃為期五年，將在香港清水灣郊 野公園內約一公頃的植林地上廣種香港本地原生樹苗，助力推動香港綠色生態及生活可持續 發展。



啟動儀式由香港特區政府環境局副局長謝展寰先生、工銀亞洲行政總裁武龍先生及環保團體 「綠惜地球」董事成員梁榮武先生主持，與百名工銀亞洲環保植樹義工共同見證工銀亞洲積 極履行企業社會責任、推動香港綠色環保生活的又一里程碑。



工銀亞洲行政總裁武龍先生在致辭時表示：「多年來，工銀亞洲作爲中國工商銀行境外的業 務旗艦，在致力服務及推動香港金融發展的同時，積極履行企業社會責任，大力支持香港各 項環保活動。今次，工銀亞洲很榮幸能够支持及參與『植林優化計劃』，透過爲期五年的計 劃，提高香港植林區的生態價值及生物多樣性，共建和諧、健康、可持續發展的綠色香 港。」



儀式後，約百名工銀亞洲環保植樹義工隊正式於香港清水灣郊野公園內開展栽種樹苗活動。 後續，工銀亞洲將繼續身體力行、全力支持，組織更多的環保植樹義工參與到再栽種、施 肥、量木等一系列的植樹活動中。



十年樹木，百年樹人。未來，工銀亞洲將繼續與香港各界攜手，支持環保、廣傳綠意，爲香 港市民帶來更廣闊的綠色新天地，共拓「人樹共融、綠滿家園」的和諧新景象。