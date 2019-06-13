為毛孩找個家　領養馬拉松2019

近年愛護動物意識已經提高不少，很多人也想領養動物，卻礙於沒有任何飼養動物經驗而卻步，香港愛護動物協會（愛協）將於6月22及23日舉辦第17屆「領養馬拉松」，正好讓大家有機會跟動物相處，而一連兩日的「領養馬拉松」，除了在愛協灣仔總部舉辦多項免費講座及參觀活動，讓參觀者增加對寵物護理及訓練的知識，也可藉此了解愛協動物福利工作。期間更有不少免費活動，像寵物美容小貼士、寵物照顧貼士、狗隻行為訓練分享、親子工作坊及動物玩具工作坊，同時愛協亦舉辦獸醫服務開放日、檢核部動物拯救車展覽及流動絕育車展覽等參觀活動。



此外，今年還新增了不少活動如狗狗派對、狗隻行動訓練示範、7型動物指紋性格測試等節目，大家不妨帶埋家人與朋友一同參與，將愛動物的訊息身體力行散播出去，而且謹記領養動物是一生一世的承諾，做一個負責任的主人，應該陪伴寵物走過人生每一個旅程。



領養馬拉松

日期：6月22日至23日

時間：12:00nn至5:00pm

地點：灣仔運盛街5號 愛協灣仔中心

網址：http://www.spca.org.hk/ch/adoptathon2019