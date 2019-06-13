順風快遞：心情好差？真係要離開吓！

【曼谷暑假超平機票】

皇家約旦航空推出曼谷機票，機票HK$630起，連稅千三蚊！最重要係出發日期由8月1日至8月31日，暑假旺季都係千幾蚊，真係好抵！諗起可能去水上樂園玩水、去酒店歎Spa，心情即刻好番啲！



預訂日期：即日至6月18日

出發日期：8月1日至8月31日

網址：https://hk.trip.com/



【暑假平飛韓國】

濟州航空剛剛發售暑假平飛，同樣是暑假出發，單程飛首爾HK$290起，來回連稅約千三蚊、濟州HK$545，來回連稅約千八蚊！出發日期7月及8月的旺季，仲有凌晨機去晚機返，睇吓大家搶唔搶到啦！



預訂日期：即日至6月14日9:00am

出發日期：7月1日至8月31日

網址：https://www.jejuair.net/jejuair/ho/main.do



【港航平飛台北】

喜歡台北的朋友要留意，香港航空剛剛推出優惠，來回台北HK$630起，連稅約千三蚊！出發日期係9月至明年1月中，不過去程只限坐晚機，好處就係可以放工即飛啦！



預訂日期：即日至6月28日

出發日期： 9月1日至2020年1月15日（旺季除外）

網址：hongkongairlines.com

