三界五行：禪修功德　修養心靈

禪修可以消除一切苦惱！人類一切苦惱，並非來自外界，而是來自內心。《心經》為我們提供一個解決苦惱的最簡單方法「心無罣礙」。罣礙就是因癡迷而產生無法解脫的障礙，如何能夠做到心中沒有癡迷、沒有障礙，那就需要心靈的修養。說通俗一些，就是「心病還須心藥醫」。



心靈修養有很多方法，儒家、佛家、道家及西方宗教都有各自的「心靈清湯」去正本清源、扶正祛邪，心正就百毒不侵，心靈富足，沒有苦惱。



禪宗六祖惠能在《六祖壇經》中記載他在廣州法性寺（即今日的光孝寺）的一個遭遇，他在法性寺聽住持印宗法師講經弘法，忽然吹來一陣風，寺內懸掛的幡旗隨風飄動，引起兩個和尚的爭議，和尚甲說是「風動」，和尚乙說是「幡動」，各執一詞，互不相讓，接着，其他僧人也參與辯論，一派是「風動」，另一派是「幡動」。印宗法師請不拈花也帶笑的惠能開示，惠能說，不是風動，不是幡動……當在場的出家人都以為「遠來的和尚好念經」，可以不得罪任何人的時候，惠能輕輕地說出了充滿智慧的兩個字：「心動」。



一眾和尚口服心服，印宗法師當場拜惠能為師。法性寺建「風幡堂」以紀念此事。惠能小時候，家貧失學，雖然讀得書少，但深得禪宗「教外別傳，不立文字，直指人心，見性成佛」的真諦，明白禪宗有別於其他教派的傳授方法，不靠文字宣講，用心領悟，心性徹悟，就可以成佛。



方向宇