嫩滑三文魚配薄荷沙律醬

簡單易烹調的煎三文魚，用來作午餐或晚餐的主菜都很合適，除了普通的白汁或照燒汁，其實還有很多選擇。黃竹坑一個主題樂園餐飲部行政總廚于浩斌師傅，就以泰式風格的薑黃薄荷沙律醬來搭配。新鮮的薑黃會散發獨特香氣，以低溫烘乾後磨成粉便可使用，師傅話如果趕時間，亦可以用現成的薑黃粉來代替，不過香氣可能有些微差別。



醬汁用上蒜、薑、薄荷葉、芫荽、指天椒、青檸汁和沙律醬，攪拌後加入薑黃粉拌勻成濃稠狀便完成。三文魚只下鹽和胡椒，每邊煎4分鐘，醬汁伴以煎得鮮嫩的魚肉同吃，別具風味。



材料：

蒜頭 70克

薑 120克

薑黃 10克

薄荷葉 50克

泰國芫荽 30克

指天椒 25克

泰國青檸汁 80毫升

沙律醬 500克

糖 40克

三文魚 1塊

鹽 少許

胡椒 少許



做法：

1.薑黃攝氏8度烘4小時，磨成粉末。

2.蒜、薑、薄荷葉、芫荽、指天椒、青檸汁和沙律醬攪勻，下黃薑粉拌勻。

3.三文魚灑鹽和胡椒，先煎外皮一面4分鐘，翻轉再煎4分鐘，盛起伴醬汁即可享用。