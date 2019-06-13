嫩滑三文魚配薄荷沙律醬
2019年06月13日 15:00
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薑黃薄荷沙律醬配香煎三文魚：清新有層次的醬汁配魚肉，令鮮味更突出。（盧展程攝）
簡單易烹調的煎三文魚，用來作午餐或晚餐的主菜都很合適，除了普通的白汁或照燒汁，其實還有很多選擇。黃竹坑一個主題樂園餐飲部行政總廚于浩斌師傅，就以泰式風格的薑黃薄荷沙律醬來搭配。新鮮的薑黃會散發獨特香氣，以低溫烘乾後磨成粉便可使用，師傅話如果趕時間，亦可以用現成的薑黃粉來代替，不過香氣可能有些微差別。
醬汁用上蒜、薑、薄荷葉、芫荽、指天椒、青檸汁和沙律醬，攪拌後加入薑黃粉拌勻成濃稠狀便完成。三文魚只下鹽和胡椒，每邊煎4分鐘，醬汁伴以煎得鮮嫩的魚肉同吃，別具風味。
材料：
蒜頭 70克
薑 120克
薑黃 10克
薄荷葉 50克
泰國芫荽 30克
指天椒 25克
泰國青檸汁 80毫升
沙律醬 500克
糖 40克
三文魚 1塊
鹽 少許
胡椒 少許
做法：
1.薑黃攝氏8度烘4小時，磨成粉末。
2.蒜、薑、薄荷葉、芫荽、指天椒、青檸汁和沙律醬攪勻，下黃薑粉拌勻。
3.三文魚灑鹽和胡椒，先煎外皮一面4分鐘，翻轉再煎4分鐘，盛起伴醬汁即可享用。