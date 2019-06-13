靈敢侶情：交友無分等級

曾經，有人這樣教我：「別跟低級的人做朋友，要走近比自己高級的人。」



當時我年紀尚小，加上我習慣用邏輯思考，於是我完全想不透，亦做不到。



首先，我要怎樣界定某個人比我低級？難道我比很多人都高級？



好了，就當我能分辨吧，然後我又想不通另一件事：如果每一個人，都不與比自己低級的人做朋友，那麼比我高級的人，又怎會跟我交往？這樣的話，豈不是每個人都沒朋友？



後來長大了，我終於明白那個人是教我攀緣。攀緣就是借助別人的身份、人脈等等，去提升自己的地位。



神經病！難道做人就要如此沒有骨氣，終日去找比自己高級的人，那不是等同在看輕自己嗎？又難道你我都沒能力得，非要依附在別人的影子之下不可？



漸漸地，我就疏遠了那個人。他要當自己是皇族，就讓他高處不勝寒下去，我回凡間努力做人好了。



所以我選擇朋友、伴侶，真的不會分級，反正我亦沒有身份地位。但由於這個人的出現，我開始對別人的品德很有要求：不能沒有個性。你自私自利也好，只要肯承認，我都會交你這個朋友。又儘管你長得惡形惡相，說話粗聲粗氣，只要你心裏不存惡念，我同樣會很喜歡。



其實人大了，最怕的不是交到衰人，而是遇上虛榮感重，又有機心的「小天使」。正所謂，明槍易檔，暗箭難防，我寧願你衰出面，讓我用坦率可愛的角度看你，總好過，被你在背後桶了一刀，我還要懵然不知地說多謝。



所以攀緣這回事，還是留給樹熊命的人做吧，我們這堆勤力的牛，還是歸園田居，開開心心過日子好了。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk