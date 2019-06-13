【健樂事】夏季流感殺到　10個防病貼士

今年夏季流感即將來臨，單是5月最後一個星期就錄得42宗個案，其中29宗在小學發生，家長們實在不能掉以輕心！

其實流感（即流行性感冒）於一年四季都會出現，屬傳染性疾病，主要徵狀為發高燒（超過攝氏38度）、怠倦和肌肉痠痛，伴隨上呼吸道症狀如咳嗽、咽喉痛等，而且病徵一般來得較急及較重，若已經出現迸發症，則會有相關病徵發生。不想中招病倒，就要留意以下10個防病小貼士，實行多管齊下，流感病毒自然難以得逞！



1.接種疫苗

現時疫苗分為三價（即包含兩種甲型流感和一種乙型流感病毒株）及四價（即包含兩種甲型流感和兩種乙型流感病毒株），由於流感病毒種類繁多，接種疫苗後不等於不會患上流感，但可產生一定免疫力，或減低出現迸發症的機會。



2.正確洗手

洗手可有效預防交叉感染流感病毒，但方法必須正確，若洗手時間太短，梘液未起泡已沖掉，潔淨功效會被削弱。洗手後必須徹底抹乾手，因雙手濕漉漉，較易再次黏上細菌。若雙手沒有明顯污垢，可使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手。



3.使用公筷

用膳時，最好使用公筷、公匙來夾餸，以減低感染病毒的機會。



4.佩戴口罩

出入醫院、診所等容易接觸患者的地方，最好佩戴口罩，因流感病毒是通過飛沫傳播，亦可減少雙手直接觸及眼睛、嘴巴和鼻子的機會。若不小心患上流感，更應佩戴口罩。



5.注意飲食

不少食物都有助加強身體的抵抗力，如橙、檸檬等含豐富維他命C，有助對抗體內自由基，含豐富奧米加3脂肪酸的三文魚和吞拿魚，亦有助鞏固體內細胞膜，以對抗流感病毒的侵襲。至於紅蘿蔔、木瓜等橙紅色蔬果含胡蘿蔔素，它會在人體內轉化成維他命A，有助保護眼睛、口腔、呼吸道等黏膜組織，是身體抵禦能力的第一道防線。



6.適量運動

做適量的帶氧運動，如游泳、跑步等，有助促進血液循環，而且當體溫上升，新陳代謝及免疫細胞便會活躍，對抗細菌自然事半功倍。



7.放鬆心情

有研究指出，情緒會影響賀爾蒙皮質醇的分泌，心情欠佳、抑鬱者，壓力賀爾蒙皮質醇便會飆升，繼而削弱免疫系統，所以每當覺得壓力纏身時，不妨通過聽音樂、做運動等方法，讓緊張的心情得到放鬆。



8.充足睡眠

保持充足睡眠是維持身體健康的重要一環，有研究指出，每天睡眠時間少於7小時，患感冒的機會比睡了7小時以上的人高出1倍！



9.多喝開水

網上曾有貼文指出，預防流感必須多喝水，保持喉嚨黏膜濕潤，否則在10分鐘內，病毒就能入侵體內！但有專家澄清，這說法是誇大了喝水對流感的防治作用，但也不能否定喝水對身體的好處，而且患者更可藉此紓緩流感引致的不適病徵。



10.留守家中

在流感流行期間，應避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方。若不幸染病，更應留守家中休息，並要保持室內空氣流通。



【流感知多啲】

成因：由流感病毒引起

傳播途徑：透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

病徵：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，亦有可能出現嘔吐和腹瀉。

