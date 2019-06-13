炸雞腿秘訣　唔怕唔熟仲夠晒香脆

唔知大家有無試過炸雞腿時，唔知幾時熟，甚至有時炸到外層金黃香脆但原來入面仲未熟呢？一於跟網站thestayathomechef.com學幾招，簡單幾個步驟便能炸出外脆內鮮嫩的完美雞腿。



雞腿先加調味料拌勻稍醃，想更入味可以置雪櫃冷藏4小時。之後取出放入炸粉內，想炸粉沾得厚薄均勻，建議將所有材料放入保鮮袋內，再將雞腿放入搖晃便成。準備就緒，將油燒熱，保持攝氏175度左右便可放入雞腿，每2分鐘翻轉一次，大約炸14分鐘。由於太多雞腿會令油溫下降，故每次最好只炸3至4隻。如果有食物溫度計的話，可量度雞腿內的溫度在攝氏73度左右便代表熟透。撈起放在吸油紙上，置室溫10分鐘，讓雞腿完全熟透，一啖咬下去，外層香脆之餘，雞肉非常Juicy。

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醃雞腿材料：

雞腿 6隻

雞上髀 6件

Buttermilk 3杯

辣醬 半杯

鹽 2茶匙

胡椒碎 1茶匙



炸粉材料：

麵粉 3杯

粟粉 半杯

鹽 1湯匙

紅椒粉 1湯匙

洋葱粉 2茶匙

蒜粉 2茶匙

乾牛至 1茶匙

羅勒 1茶匙

白胡椒粉 1茶匙

辣椒碎 1茶匙

植物油 適量



做法：

1.雞腿和雞上髀加入「醃雞腿材料」拌勻，以保鮮紙包好冷藏4小時。

2.「炸粉材料」拌勻，放入雞肉沾滿表面。

3.植物油燒熱至攝氏175度左右，放入雞肉脆炸，每2分鐘翻一次，炸約14分鐘撈起。

4.置室溫10分鐘便成。