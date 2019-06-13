直擊5G嘉年華　智能城市率先睇！

即使無留意科技新聞，都知道5G網絡是未來大趨勢。而一提到5G，大家只諗起一個「快」字，但實際應用又點呢﹖剛獲通訊局指配28GHz頻譜的香港電訊，就由即日起至6月16日假啟德郵輪碼頭舉辦「5G科技嘉年華」，讓大家親身感受5G威力！



該嘉年華是香港少見的純科技展覽會，跟平常電腦展的「賣物會」不同，佔地101,000平方呎分成兩層，並劃分為7 個核心主題區，包括5G及智慧城市、企業方案、金融科技、全球網絡、革命性生態系統、流動方案及智慧生活。聽落抽象，但入場卻發現很多展品都相當「貼地」，而且不乏趣味性，例如一台裸眼3D電視，透過5G瞬間接收4K內容，令觀眾毋須戴眼鏡也能看到超高清立體影像，過程更完全不暈眩；一個可經5G導向的機械人，着上遙控衣就能隔空操作機械人，中間未見任何遲滯。



場內不少展品關於智能街道，例如智能電話亭，可以實時顯示天氣、交通、新聞及旅遊資訊，並接受八達通等多種電子付費方法；智能回收箱，自動識別膠樽並解碎回收，滿載時透過5G網絡通知回收商；智能咪錶，為駕駛者提示空位及作出導航，支援遙距支付，方便運輸署收集大數據。商業方面，必睇的有智能洗手間及智能倉庫，前者可在抹手紙快用盡、垃圾筒爆滿或空氣不佳時通知清潔工人，並設有Smart Mirror播放廣告，適合機場或大型商場使用；智能倉庫則透過機械人管理及搬動重物，若有賊入進入更會發出警告。



作為嘉年華的另一亮點，大會將於6月15日（星期六）舉辦首個5G科技演唱會（5G Tech Concert），將最新科技與現場表演結合，演出歌手包括謝安琪、張繼聰、男團MIRROR等。此外，csl亦將於6月16日（星期日）舉辦《Garena 傳說對決》及《PUBG Mobile》手遊電競爭霸戰，屆時超過250名手遊電競選手將會親臨現場競逐冠軍寶座，贏取總值高達港幣 100,000元獎金獎品，Game迷記得去朝聖了！



香港電訊 5G 科技嘉年華（HKT 5G Tech Carnival）

日期：即日至6月16日（星期四至日）

開放時間：

6月14日上午9:30至下午 8:00（只供業界及受邀人士）

6月15日上午10:30至下午 8:30（開放予公眾人士）

6月16日上午10:30至下午 6:30（開放予公眾人士）

地址：啟德郵輪碼頭（展廳 A，地下及 2 樓）